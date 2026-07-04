السفير الليبي يهنئ الفراعنة بالتأهل التاريخي لدور الـ 16 بكأس العالم

تقدم السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري الشقيق وإلى الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي المنتخب الوطني بمناسبة الفوز المستحق على منتخب أستراليا، والتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم، في إنجاز تاريخي يسجل لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية بنظام البطولة الحالي.

وأكد السفير عبدالمطلب ثابت أن هذا الانتصار يعكس روح الإصرار والعزيمة والكفاءة التي ظهر بها المنتخب المصري، ويجسد ثمرة العمل الجاد والإعداد المتميز، مقدما نموذجا مشرفا لكرة القدم العربية على الساحة العالمية.

أداء بطولي لمنتخب مصر

وأشاد بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري طوال اللقاء وبالروح القتالية العالية التي مكنتهم من تجاوز منافس قوي، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مشوار النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في الأدوار المقبلة.

واختتم السفير عبد المطلب إدريس تهنئته بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولتي لبييا ومصر، معربا عن تمنياته بأن يديم الله عز وجل على جمهورية مصر العربية وشعبها العزيز مزيدًا من التقدم والنجاح والازدهار، وأن تظل الرياضة جسرا لتعزيز أواصر المحبة والتقارب بين الشعوب العربية.