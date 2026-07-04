الرئيس اللبناني يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

هنأ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين عريقة ومتجذرة وتستند إلى مبادئ وقيم إنسانية واجتماعية مشتركة.

ودعا عون -في برقية تهنئة، اليوم /السبت/- الرئيس الأمريكي إلى مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وقضاياه المحقة والعادلة، ودعم مؤسساته وجيشه وشعبه، معربًا عن أمله في طي صفحة الحروب والمآسي وفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار.

وأشاد الرئيس اللبناني، بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في لبنان.