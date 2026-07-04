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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون إسرائيليون يستولون على منزل فلسطيني في الضفة الغربية

تخريب المستوطنين
تخريب المستوطنين
محمد على


 

كان الفلسطيني محمد سلامة يبني منزلاً لعائلته في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان من المفترض أن يبدأ ابنه الذي خطب مؤخراً حياته الزوجية، ولكن قبل اكتمال البناء، استولت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على الأرض.

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في وقت سابق وتحققت منه وكالة رويترز ما لا يقل عن ستة مستوطنين يتجولون على سطح المنزل المكون من طابقين.

قال سلامة إن مناشداته للجيش والشرطة الإسرائيليين لم تُجدِ نفعاً وهو الآن يخشى أن يكون منزله،كغيره من المنازل في الأراضي الفلسطينية، قد تحول لبؤر استيطانية إسرائيلية، وفُقد إلى الأبد.

 وأضاف أن منازل أخرى في المنطقة قد تُلاقي المصير نفسه.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغاً بشأن المنزل في وقت سابق، وأن "الجنود وصلوا إلى المنطقة وسارعوا إلى تفريق التجمع". ولم يعلق الجيش على استمرار وجود المستوطنين في المنزل.

تتسع رقعة المستوطنات وهجمات المستوطنين في ظل حكومة نتنياهو، حيث يعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي بين ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني.

لطالما أبلغ الفلسطينيون عن أضرار لحقت بالأراضي الزراعية، وأعمال تخريب، وهجمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات.

أفاد تحقيق للأمم المتحدة الشهر الماضي أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية والأراضي الزراعية قد ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2023، بنسبة 130 بالمائة.

تعتبر معظم الدول والأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستشهدة باتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.

ترفض إسرائيل هذا الموقف، قائلةً إن الضفة الغربية أرض متنازع عليها، حيث كان لليهود وجودٌ فيها منذ آلاف السنين. ويعتبر الفلسطينيون الضفة الغربية، إلى جانب غزة والقدس الشرقية، جزءاً من الدولة الفلسطينية.

لطالما شكل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين  أكبر العقبات التي تعترض جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

حتى أقوى حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، أدانوا أعمال المستوطنين. ومع ذلك، تسارعت وتيرة التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعتمد على أحزاب متشددة مؤيدة للاستيطان للحفاظ على أغلبيتها البرلمانية.

الفلسطيني مستوطنون إسرائيليون جلود قرية فلسطين

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