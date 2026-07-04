ضبط أدمن صفحة لبيع الأسلحة على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي للترويج لبيع الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة النارية والبيضاء على خلاف الحقيقة وعقب التحصل منهم على مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.