القبض على شخص تعدى على كلب بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب بسلاح أبيض بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وضُبط بحوزته ( الكلب المعتدى عليه - السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بتاريخ أول الجارى بقصد تدريب وتشريس الكلب "ملكه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية.