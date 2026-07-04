ضبط 111 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (111253) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (999) سائق تبين إيجابية عدد (30) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (401) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (89) سائق تبين إيجابية (3) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد

(6) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





