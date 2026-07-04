قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: لا سلام حقيقي في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة وتطورات الأوضاع في غزة
أبو العينين: القضية الفلسطينية جوهر تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط | صور
7 مليارات جنيه تعويضات.. حيثيات المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و75 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية | خاص
دعاء تيسير الأمور المعطلة .. ردده يفرج الله همك ويريح بالك
ما هي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في كأس العالم ؟
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط فرصة لتحويل التحديات إلى مشروعات تنموية
من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026
أبو العينين: افتتاح "الأوكتاجون" يجسد رؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر الاستراتيجية
لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حداثا وكونين والطيري في الجنوب
أبو العينين : تحديات الأمن والطاقة والهجرة تفرض شراكة أعمق بين دول المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

7 مليارات جنيه تعويضات.. حيثيات المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و75 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية | خاص

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

المتهمون وضعوا مخطط سرى للإضرار بالأمن القومي لمصر بإنشاء كيانات لتمرير مكالمات دولية 

عملوا على تحقيق مراحل الإرباك والإنهاك والحسم لإسقاط مصر 

حصل موقع صدى البلد على حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،  بالسجن المؤبد لـ رأس الأفعى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و36 متهما آخر، والسجن المشدد 15 سنة لـ 27 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد، وشمل الحكم الحبس سنة مع الإيقاف لاثنين من المتهمين حضوريا، وبراءة متهم واحد، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة اثنين من المحبوسين، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية وتمرير مكالمات دولية. 

 وألزمت المحكمة محمود عزت ومحمود حسين و26 آخرين من المتهمين، بدفع 7 مليارات و54 مليونًا، و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على سبيل التعويض المدني المناسب، وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعية حسبما ارتسمت هذه وتلك فى وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مطالعتها لكافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه ولإزاحة الشعب نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن إيوان الحكم اتخذت دولة أجنبية بكافة أجهزتها السياسية والأمنية إجراءات ومواقف معادية ضد الدولة المصرية وجيشها، مساندة منها لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، واتفاقاً مع التوجهات الإخوانية التنظيمية الدولية لنظام الحكم في تلك الدولة، حيث تمثلت تلك الإجراءات والمواقف في الأتي: قيام السياسيين والدبلوماسيين بتلك الدولة بتصريحات إعلامية مسيئة إلي مصر وجيشها وكذا ثورة 30 يونيو، ومن ضمن هذه التصريحات إعلان الحكومة فى تلك الدولة ممثلة في رئيس وزرائها تأييدها لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، التي كان من نتائجها إخطار السفير المتواجد علي الأراضي المصرية بأنه شخص غير مرغوب في تواجده وقيام وزارة الخارجية المصرية بسحب السفير المصري بتلك الدولة.

محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية

وأضافت الحيثيات إصدار وزارة الخارجية بتلك الدولة الأجنبية عدة بيانات معادية لمصر، ومن ضمنها بيانا في يونيو 2016 مضمونه التنديد بالحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر، مشيرة إلي أن الحكم صادر بحق رئيس منتخب ديمقراطياً، وأنه لن يساهم في تحقيق سلام واستقرار مصر، مما يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر ويؤثر بالسلب علي موقف مصر السياسي دولياً، وكذلك التعاون بين النظام الحاكم بتلك الدولة وحزب العدالة والتنمية، أحد أذرع التنظيم الدولى، وكذا أجهزة الأمن بتلك الدولة مع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي فى تنفيذ مخططاته لتحقيق أهدافهم المعادية لمصر لإسقاط الدولة المصرية من خلال تقديم المساعدة للعناصر القيادية الهاربة هناك بدءًا بما يسمي بالحراك الثوري ضد النظام الحالي وصولاً إلى مرحلة نشر الفوضى بالبلاد لاستعادة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لمقاليد الحكم مرة أخرى وذلك علي ثلاث مراحل وهي الإرباك - الإنهاك - الحسم بما يضر بالأمن القومي المصري، وتبنى واستضافة حكومة الدولة الأجنبية وأجهزتها الأمنية لمؤتمرات واجتماعات لعناصر تنظيم الإخوان المصري والقوى المعارضة المصرية بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان الدولى، وغيرها.

وأكدت الحيثيات رصد هيئة الأمن القومي من خلال إجراءاتها ومصادرها السريين قيام عناصر من أجهزة الأمن بتلك الدولة الأجنبية بمساعدة العناصر القيادية المصرية الهاربة لتنظيم الإخوان الإرهابي في وضع مخطط سري لتحقيق أهدافهم السابق رصدها بما يضر بالأمن القومى المصرى من خلال محورين كالتالي: المحور الأول إنشاء كيانات، وواجهات أمامية سرية في الداخل والخارج تعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية لمصر من خلال عناصر تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمحور الثانى تمثل فى إنشاء كيانات وواجهات أمامية في الداخل والخارج تمثل المحور الإعلامي لتنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العناصر الإخوانية الهاربة بتلك الدولة الأجنبية وعناصر إخوانية أخرى بالبلاد، لتحقيق الأغراض التالية بقيام المحور الإعلامي أحد أذرع التنظيم، التي يعتمد عليها في تنفيذ مرحلة الإرباك وصولاً إلى مرحلة الإنهاك، ثم مرحلة الحسم ، وإسقاط الدولة المصرية لتحقيق مخططاتهم، وذلك من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ومنها الموقع الرسمي للتنظيم - إخوان أون لاين - ومضات وكذا إنشاء عدد من القنوات الفضائية، ومنها (مكملين، الثورة، الشرق، وطن) والتي تبث من داخل تلك الدولة بمساعدة أجهزة الأمن فيها وباستغلال المعلومات المتحصل عليها من خلال عمليات تمرير المكالمات الدولية الواردة لعناصر الإخوان بالداخل، وبث ونشر أخبار ومعلومات مغلوطة من خلال تلك المواقع والقنوات لزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأوضحت الحيثيات توصل تحريات هيئة الأمن القومي إلى تمويل المحور الإعلامي لتنظيم الإخوان الإرهابي من خلال عمليات تمرير المكالمات الدولية لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة الأمر الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، كما تم رصد المتهمين والمشاركين لهم باستخدام شرائح محمول لشركات خاصة بشركات الاتصالات بدولة السودان من خلال المتهم الهارب مصطفي نبيل رودي عبد الحميد والذي يدير له شركة بأسماء وهمية في مدينة الخرطوم للقيام بعمليات تمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر باستخدام شبكة الإنترنت، وبرامج مشفرة عبر أرقام وبيانات شرائح المحمول السودانية، لضمان عدم كشفها من الأجهزة الرقابية والأمنية، وبيعها لبعض عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، والواجهات الأمامية لهم لتأمين اتصالاتهم، والقيام بأعمال غير مشروعة تضر بالأمن القومي المصري لخدمة أهداف تلك التنظيمات، والدول الأجنبية المعادية لمصر، وتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى..

ووجود شراكة بين المتهم مصطفي أحمد وصفي محمد أحمد، وكلا من المتهمين محمد صلاح عبد الحليم حلمي، وشقيقه ياسر وذلك من خلال شركة «لاكجيري للسياحة» لعدم رصده من قبل الجهات الرقابية لتغطية أرباحهم من عمليات تمرير المكالمات الدولية ، ونشاطه السري، الذي يضر بالأمن القومي للبلاد، ومشاركة المتهم محمد عبد الرحمن حمزه أحمد والمتهم  مصطفي أحمد وصفي فى عمليات تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر مواقع وأجهزة التمرير، ولديهما حسابات مالية بالدولار، والجنية المصري عبر شركاتهما التي تؤكد عملهما ومشاركتهما في مجال تمرير المكالمات، والتي تم الحصول علي مستندات خاصة بحساباتهما في عمليات التمرير لتحقيق مكاسب مالية

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر السجن المؤبد رأس الأفعى محمود عزت تمرير مكالمات دولية الأمن القومي التخابر مع دولة أجنبية إرهاب جماعة الإخوان جماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. تقبل متغيرات العمل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

ترشيحاتنا

الثانوية الازهرية

طلاب الثانوية الأزهرية علمي يؤدون اليوم اختبار صعب أمام الرياضيات التطبيقية

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزّي الدكتور إبراهيم الهدهد في وفاة والدته

برقية عزاء

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد