خلال الليل.. موسكو تعلن إسقاط 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لـ389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 3 يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 4 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 389 طائرة مسيرة أوكرانية".

وكشفت الوزارة أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفلاديمير وكالوجا وكورسك وليبيتسك ولينينجراد ونوفجورود وأوريول وبسكوف وروستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتفير وتولا وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود.