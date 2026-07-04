رئيس وزراء باكستان يدعو إلى زيادة الاستثمارات التركية في بلاده

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الشركات التركية إلى توسيع نطاق استثماراتها في باكستان؛ مؤكدا حرص حكومته على تهيئة مناخ ملائم للمستثمرين.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة شريف إلى مدينة "اسطنبول" حيث عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء كبرى المؤسسات الصناعية ومجموعات الأعمال الرائدة في تركيا لبحث التعاون الاقتصادي الثنائي وفرص الاستثمار.

وأكد شريف - حسبما ذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية اليوم /السبت/ - التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا وجذب المزيد من الاستثمارات التركية.

وسلط رئيس الحكومة الباكستانية الضوء على عمق العلاقات الأخوية بين أنقرة وإسلام أباد، مشددا على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى شراكة اقتصادية واستثمارية قوية.

ودعا شريف، الشركات التركية إلى زيادة الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والمعادن والبنى التحتية والشئون البحرية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة.

من جانبهم، أعرب قادة الأعمال الأتراك عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها باكستان، ولتحسين مناخ الاستثمار.

وتعهدوا بزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وبناء شراكة طويلة الأمد في باكستان.

كان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل أمس مدينة "اسطنبول" في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء مباحثات مفصلة تشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية.