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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات حاشدة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اعتراضا على تصاعد نفوذ اليمين المتطرف

ألمانيا"
ألمانيا"
أ ش أ

احتشد آلاف المتظاهرين ، اليوم السبت، في مدينة إرفورت الألمانية احتجاجًا على تنامي نفوذ اليمين المتطرف، تزامنًا مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وقالت الشرطة المحلية إن المحتجين سعوا إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر المؤتمر، إلا أن ذلك لم يمنع انطلاق فعالياته في موعدها المقرر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يرفعون أعلام حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فايدل: "إلى مثيري الشغب عند الأبواب: لن تتمكنوا من إسقاطنا، بل على العكس، نحن نزداد قوة واتساعًا".

وحلّ حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني خلال آخر انتخابات اتحادية ألمانية بحصوله على أكثر قليلًا من 20% من الأصوات، فيما تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أنه أصبح الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا يبدو مرشحًا لتحقيق الفوز في انتخابين محوريين على مستوى الولايات، من المقرر إجراؤهما في سبتمبر المقبل بشرق البلاد.

ورغم تقدمه الانتخابي، تواصل الأحزاب الألمانية الأخرى، بما في ذلك حزب المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرز، التمسك بما يُعرف بـ"الجدار العازل"، وهو اتفاق سياسي غير معلن يهدف إلى استبعاد الحزب من المشاركة في الحكومة الاتحادية.

وعلى الصعيد الأوروبي، قطعت بعض الأحزاب المتحالفة أيديولوجيًا مع الحزب، مثل حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، علاقاتها معه، معتبرة أنه يتبنى مواقف متطرفة تتجاوز حدود المقبول.

من جهتها، أعلنت مجموعة "فيدرستيتسن" المناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، والمنظمة للاحتجاجات، أن نحو 17 ألف شخص شاركوا في المظاهرات. وقالت المجموعة في منشور عبر "إنستجرام": "من يتصدر العناوين اليوم؟ نحن. ومن يختبئ داخل القاعات الزجاجية؟ فاشيو حزب البديل من أجل ألمانيا"، مؤكدة أن "هذه التظاهرات تمثل قوة مضادة حقيقية، ونحن مستعدون للدفاع عن العدالة الاجتماعية".

المتظاهرين مدينة إرفورت الألمانية المؤتمر السنوي ألمانيا

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