قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
داليا الحزاوي: امتحان الكيمياء أصاب طلاب الثانوية العامة بالإحباط.. فيديو
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
سعر الذهب عيار 21 الآن
بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026
هل موت الفجأة دلالة على سوء الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في نيوجيرسي إلى 25 شخصا
بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط
بعد اكتمال نصف مقاعد ربع النهائي.. المغرب يواصل كتابة التاريخ وفرنسا وإنجلترا والنرويج تحجز بطاقات العبور.. وترقب لمواجهة مصر والأرجنتين
بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم
أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها

السكة الحديد
السكة الحديد
معتز الخصوصي

حدد قانون السكة الجديد عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة. 

قانون السكة الجديد السكة الجديد الركاب خطوط السكك الحديدية مزلقانات السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

مباراة مصر والأرجنتين

قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

ميسي

هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إزالة 26 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في الغربية

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 6-7-2026

فعاليات الدورة التاسعه عشر

المنصورة تستعد لاستقبال نجوم المسرح المصري وفعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد