زيادة تصل إلى 25%.. السكة الحديد تبدأ تطبيق أسعار التذاكر الجديدة

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق التعريفة الجديدة لتذاكر قطارات الركاب أمس، وذلك بعد اعتماد الزيادة رسميًا ودخولها حيز التنفيذ، في إطار خطة وزارة النقل لتغطية جزء من تكاليف التشغيل والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتشمل الزيادة مختلف أنواع القطارات والخطوط، مع تطبيق آلية جديدة لاحتساب أسعار التذاكر بما يسهم في تبسيط إجراءات الحجز وتوحيد أسلوب التسعير.

زيادة 12.5% للرحلات الطويلة و25% للقصيرة

ووفقًا للتعريفة الجديدة، ارتفعت أسعار تذاكر القطارات على الخطوط طويلة المسافة بنسبة 12.5%، بينما بلغت الزيادة 25% للرحلات قصيرة المسافة.

كما شملت الزيادة جميع قطارات "تحيا مصر" العاملة على مختلف الخطوط بنسبة 25%، ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية.

نظام جديد لاحتساب أسعار التذاكر

واعتمدت الهيئة نظامًا جديدًا لتقريب قيمة التذكرة، حيث يتم تقريب سعر الرحلات التي تتراوح مسافاتها بين كيلومتر واحد و103 كيلومترات إلى أقرب جنيه، بينما يتم تقريب قيمة الرحلات التي تزيد مسافاتها على 104 كيلومترات إلى أقرب خمسة جنيهات، بما يسهل عمليات إصدار التذاكر والتحصيل.

وزارة النقل: القرار اضطراري للحفاظ على الخدمة

من جانبه، أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن تعديل أسعار تذاكر القطارات جاء كخطوة اضطرارية، موضحًا أن الهدف ليس تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما الحفاظ على استمرارية الخدمة وتطويرها.

وقال إن الدولة تحرص على تقديم خدمة نقل آمنة ومتميزة، مشددًا على أن استمرار العمل بنفس الأسعار السابقة لم يعد ممكنًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل.

ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وراء القرار

وأوضح رضوان أن سعر لتر السولار ارتفع من 5.5 جنيه في عام 2022 إلى نحو 20.5 جنيه حاليًا، كما ارتفع سعر الدولار المستخدم في استيراد قطع الغيار من نحو 16 جنيهًا إلى قرابة 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الصيانة والتشغيل.

وأضاف أن الهيئة تواصل شراء معدات وقطع غيار جديدة، بالتزامن مع موجة التضخم وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، الأمر الذي فرض ضغوطًا مالية كبيرة على منظومة السكك الحديدية.

زيادة الأجور وتحسين الخدمة

وأشار نائب وزير النقل إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 جنيه في عام 2022 إلى نحو 7 آلاف جنيه حاليًا، وهو ما يمثل زيادة في الالتزامات المالية على الهيئة.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمة داخل القطارات، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال النظافة والتأمين، للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للركاب.

90% من القطارات شهدت زيادة 12.5%

واختتم رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن نحو 90% من القطارات شهدت زيادة في أسعار التذاكر بنسبة 12.5%، بينما طُبقت زيادة 25% على بعض القطارات ذات التعريفة المنخفضة، في إطار تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل والحفاظ على استدامة خدمات السكك الحديدية.