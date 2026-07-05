الأنبا مارتيروس يشهد ختام مؤتمر خدام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة

اختتم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، المؤتمر السنوي الرابع لخدام وخادمات كنائس القطاع، والذي أقيم تحت شعار "خدمتي مقدسة"، على مدار ثلاثة أيام في كنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة- الزاوية الحمراء، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع.
شارك في المؤتمر ٥٥٠ من خدام وخادمات كنائس القطاع، وعدد من الآباء كهنة تلك الكنائس.
تضمن المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية وهي:
- محاضرة "الخدمة مسئولية"، وألقاها نيافة الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر.
- محاضرة "الهوية القبطية والخادم"، وألقاها الأستاذ الدكتور إسحق عجبان، مدير معهد الدراسات القبطية سابقًا.
- محاضرة "الخدمة في حياة الشهيد القس مينا عبود"، وقدمتها تاسوني مريم ميلاد زوجة الشهيد القس مينا عبود.