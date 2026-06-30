الكنيسة الكاثوليكية تهنئ رؤساء الهيئات القضائية الجدد وتشكر القيادات السابقة

تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السادة المستشارين: ربيع أحمد محمد لبنة لتوليه رئاسة محكمة النقض، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب لتوليه رئاسة مجلس الدولة، وعبد الناصر أبو العزم عيسى لتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة، وهدى أحمد محمد عيسى لتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

وتصلي الكنيسة إلى الله القدير أن يمنحهم الحكمة والتوفيق في أداء رسالتهم الوطنية السامية، وأن يعينهم على إعلاء قيم الحق والعدل، وخدمة الوطن والمواطنين، وترسيخ دولة القانون.

كما تتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى السادة المستشارين: عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق، وأسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق، ومحمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة في خدمة القضاء والوطن. حفظ الله مصر، وبارك كل يد تعمل من أجل إعلاء شأنها وخدمة شعبها.