قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية بني عبيد ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح
مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز
للوفاء بزيادة الطلب.. خطة عمل مشتركة بين الكهرباء والبترول خلال فصل الصيف
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة
البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات
حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية
قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه
تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر شهرية مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون: اختلاف بطرس وبولس يكشف قوة الوحدة في الكنيسة بقيادة الروح القدس

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا لاون الرابع عشر أن القديسين الرسولين بطرس، وبولس يجسدان نموذجًا حيًا للوحدة التي يصنعها الروح القدس وسط الاختلافات، مشددًا على أن الله يختار البشر رغم ضعفهم، وخطاياهم، ليجعل من حياتهم شهادة حية لعمل نعمته، وقوته التي تحول الشر إلى خير.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الحبر الأعظم، قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس، وبولس، شفيعي مدينة روما، بحضور أعداد كبيرة من المؤمنين، والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

واستهل الأب الأقدس كلمته بالتأكيد على أن الاحتفال بعيد الرسولين يذكر الكنيسة بالرابطة العميقة التي تجمع كنيسة روما بجميع الكنائس في العالم، في شركة الإيمان والمحبة، مشيرًا إلى أن شهادة القديسين بطرس، وبولس، واستشهادهما شكّلا ختمًا للعهد الجديد، ورسّخا جذور الإنجيل في قلب الإمبراطورية الرومانية، حيث تجلت قدرة المسيح على تجديد الإنسان، والمجتمع، من خلال إعلان كرامة الإنسان، وتقديم مفهوم جديد للقوة يقوم على الخدمة، لا التسلط.

وأوضح بابا الكنيسة الكاثوليكية أن رسالة هذين الرسولين لا تزال حية حتى اليوم، إذ يواصل المسيح الوصول إلى الشعوب، والمدن، في المراكز، والأطراف، عبر شهادة المؤمنين الذين استجابوا لدعوته، مؤكدًا أن الله لا يعتمد على الكاملين، بل يثق بالخطأة الذين نالوا الغفران، لكي تتجلى نعمته في حياتهم، وتظهر قدرته على تحويل الضعف إلى قوة، والخطيئة إلى شهادة خلاص.

وتوقف قداسة البابا عند شخصية القديسين بطرس، وبولس، موضحًا أنهما كانا مختلفين في النشأة، والثقافة، والطباع، وحتى في أسلوب عيش الرسالة، بعد لقائهما بالمسيح، إلا أن هذا الاختلاف لم يتحول إلى انقسام، بل أصبح علامة على غنى الكنيسة، ووحدتها، مؤكدًا أن الروح القدس لم يُلغِ الفوارق بينهما، بل جعل منها مصدرًا للتكامل، حتى أصبحا رمزًا لكل الاختلافات التي يوحدها الإيمان الواحد.

تعزيز روح الشركة

وأشار عظيم الأحبار إلى أن الاختلاف بين الرسولين لم يمنعهما من خدمة الإنجيل معًا، بل عاشا الشركة الكنسية بكافة تحدياتها، وساهما في ترسيخ حضور المسيحية في التاريخ باعتبارها رسالة خدمة، ومصالحة، ووحدة، لا مشروع هيمنة، أو سلطة.

وفي ختام كلمته، دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر، المؤمنين إلى الاقتداء بالقديسين بطرس، وبولس في تعزيز روح الشركة، والوحدة، والعمل من أجل التقارب بين الشعوب، والكنائس، مشددًا على أهمية مواصلة المسيرة المسكونية، والحوار الصادق مع الجميع، سائلًا شفاعة العذراء مريم، سلطانة الرسل، لكي تظل ترافق الكنيسة، وتحفظها في رسالتها عبر العالم.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الفاتيكان الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

منتخب هولندا

ودع المونديال.. حسرة ودموع الطواحين الهولندية بعد الخسارة أمام المغرب

هولندا والمغرب

ملخص وأهداف فوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح في كأس العالم

هولندا والمغرب

شاهد ضربات جزاء المغرب وهولندا ..ليلة إقصاء الطواحين من كأس العالم

بالصور

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد