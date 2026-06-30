الأنبا دوماديوس يرسم كاهنا جديدا لخدمة كنيسة العذراء بمدينة الشيخ زايد

صلى نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا صموئيل المعترف بمدينة الشيخ زايد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الشماس يوسف ماهر كاهنًا على مذبح كنيسة السيدة العذراء بفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد، باسم القس مارك.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة من داخل الإيبارشية وخارجها، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

هذا وقد توجه الأب الكاهن الجديد إلى دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.