مطران الكنيسة اللاتينية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدّم المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى مؤسسات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، معربًا عن تمنياته بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

وجاءت التهنئة باسم سيادة المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، وأعضاء مجلس شورى المطرانية، وجميع الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بجانب أبناء الكنيسة اللاتينية في مصر، وكافة المؤسسات، والهيئات الكنسية التابعة لها.

مهمة جسدت إرادة المصريين

وأكدت النيابة الرسولية للكنيسة اللاتينية بمصر أن ذكرى ثورة 30 يونيو، تمثل محطة وطنية مهمة جسّدت إرادة المصريين في الحفاظ على وطنهم، وصون هويته، ووحدته، وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، بما يعكس قيم التماسك، والمسؤولية الوطنية.

واعرب سيادة المطران كلاوديو لوراتي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة البلاد، داعيًا الله القدير أن يبارك جهوده، لما فيه خير مصر، وشعبها العظيم، وأن يحفظ الوطن، ويديم عليه نعمة السلام والأمن والاستقرار.