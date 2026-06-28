الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن الثورة مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما كشفت عن وعي المصريين وإيمانهم بقيمة الوطن، ووحدت أبناء الشعب في الدفاع عن دولتهم ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن مسيرة البناء التي انطلقت عقب ثورة 30 يونيو لا تزال مستمرة رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، معربة عن ثقتها في قدرة الدولة المصرية، بدعم وتكاتف أبنائها، على تجاوز مختلف الصعوبات وتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويواصل مسيرة التقدم والرخاء.