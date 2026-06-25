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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يستقبل وفد مدرسة جينيسيس الدولية

البابا يستقبل وفد مدرسة جينيسيس الدولية
البابا يستقبل وفد مدرسة جينيسيس الدولية
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وفدًا من طلاب ومعلمي مدرسة جينيسيس الدولية، بالقاهرة.

تضمن الوفد طلابًا ومعلمين من رومانيا، الدانمارك، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي بين "جينيسيس" ومؤسستي "ريلتاو" برومانيا و "ألبرتو كوتو" بأسبانيا المعنيتين بالأنشطة والتدريبات والمسابقات التعليمية في عدد من دول العالم.

وتشمل زيارة الوفد الطلابي الدولي لمصر زيارة عدد من المعالم الأثرية المصرية، والمؤسسات الكبرى، بهدف تعميق الروابط الطلابية والتعرف على الثقافة المصرية.

رحب قداسة البابا بأعضاء الوفد وتحدث معهم عن مصر التاريخ والحاضر، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية ودورها الوطني، وانتشارها في العالم.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية

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