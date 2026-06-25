نهضة السيدة العذراء بالمحرق تواصل فعالياتها بحضور الآباء الأساقفة | صور

شهد دير السيدة العذراء المحرق العامر بجبل قسقام، مساء اليوم، صلاة عشية اليوم الثامن من نهضة السيدة العذراء لعام 2026، وسط حضور كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة المشاركين في فعاليات النهضة.

نهضة العذراء بالمحرق

وترأس الصلوات نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعهما، بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، حيث سادت أجواء من الخشوع والفرح الروحي بين الحضور.

وتتواصل فعاليات نهضة السيدة العذراء بالدير المحرق يوميًا من خلال الصلوات والاجتماعات الروحية، استعدادًا للاحتفال بعيد السيدة العذراء، في مشاركة واسعة من أبناء الكنيسة والزائرين القادمين من مختلف الإيبارشيات.