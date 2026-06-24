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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بأسوان

قداس المناولة الإحتفالية
قداس المناولة الإحتفالية
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

قداس المناولة الاحتفالية

وخلال عظته وكلمته الأبوية مع الأطفال المحتفى بهم، تناول راعي الإيبارشية أهمية الأسرار المقدسة في حياة المؤمن، مركزًا بصورة خاصة على سر المصالحة (التوبة والاعتراف)، وسر الإفخارستيا، كما قدّم نيافته شرحًا مبسطًا حول الحضور الحقيقي للسيد المسيح في القربان الأقدس.

وأكد الأب المطران أن التناول هو لقاء شخصي وحقيقي مع الرب يسوع، يتطلب استعدادًا روحيًا، وحياة متوافقة مع وصاياه، طارحًا بعض الأسئلة حول الإيمان والأسرار المقدسة، حيث شارك الأبنا والبنات بإجابات عكست ثمار فترة الإعداد، والتنشئة التي سبقت هذا اليوم.

وأوضح صاحب النيافة الحالات التي تمنع المؤمن من التقدم للتناول قبل نيل سر المصالحة، مشددًا على أهمية حياة التوبة والاعتراف المنتظم، كطريق للاتحاد بالمسيح، والنمو في الحياة المسيحية.

وفي ختام القداس، وجّه الأنبا عمانوئيل كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى القائمين على الاحتفال، مشيدًا بجهودهم الروحية، والتربوية في غرس الإيمان، وتعليم مبادئ الحياة المسيحية للأبناء.

كذلك، أثنى مطران الإيبارشيّة على الكورال بمختلف مراحله العمرية، لما قدمه من ترانيم، وألحان عكست جمال التراث الكاثوليكي، وعمق معانيه الروحية.

وعقب انتهاء القداس الإلهي، تم عرض رسالة مصورة للقمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والذي حالت ظروفه الصحية دون مشاركته في الاحتفال.

وحملت الرسالة كلمات التهنئة عبّر خلالها عن سعادته بالأبناء المحتفى بهم، مؤكدًا أهمية الثبات في حياة النعمة، والمواظبة على الصلاة، وممارسة الأسرار المقدسة.

تضمن اليوم أيضًا احتفال أبناء الرعية بذكرى السيامة الأسقفية للأنبا عمانوئيل، معربين عن امتنانهم العميق، لما قدمه نيافته خلال هذه السنوات من رعاية أبوية، وخدمة رعوية، ومتابعة مستمرة لأبناء الإيبارشية، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي تعبيرًا عن مشاعر المحبة والعرفان والتقدير لشخصه وخدمته، كما تبادل الحضور التهاني مع الأب المطران بهذه المناسبة المباركة.

ومن جانبه، أعرب مطران الإيبارشيّة عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة التي عكست روح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو ثمرة عمل الله، ونعمته، وجهد مشترك بين الكهنة، والخدام والمؤمنين، داعيًا الجميع إلى مواصلة مسيرة الشهادة للمسيح، وخدمة الكنيسة بروح الرجاء والمحبة.

واختتم نيافة الأنبا عمانوئيل الاحتفال المناسبة بتوزيع الهدايا التذكارية على أبنائه وبناته المحتفى بهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية الكهنة الإفخارستيا القداس

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