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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف الكوردستاني

البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف الكوردستاني
البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف الكوردستاني
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس، السيد بشتيوان صادق عبدالله وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأقليم كوردستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة الوزير الكوردستاني الحالية للقاهرة.

كما استقبل قداسته، الأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء حديث عن أنشطة المتحف منذ افتتاحه، والإقبال اللافت على زيارته من قبل الأفواج السياحية، ومجموعات الزائرين من المصريين من كل الأعمار.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأوقاف المتحف المصري

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