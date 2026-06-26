قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف الكوردستاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس، السيد بشتيوان صادق عبدالله وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأقليم كوردستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة الوزير الكوردستاني الحالية للقاهرة.

كما استقبل قداسته، الأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء حديث عن أنشطة المتحف منذ افتتاحه، والإقبال اللافت على زيارته من قبل الأفواج السياحية، ومجموعات الزائرين من المصريين من كل الأعمار.