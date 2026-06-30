مجلس كنائس مصر: ثورة 30 يونيو محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر الحديث

تقدم مجلس كنائس مصر، باسم الأمين العام القس يشوع بخيت، والأمانة العامة، وجميع لجان المجلس، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة الثلاثين من يونيو.

محطة فارقة في تاريخ مصر

وأكد المجلس، في بيان صادر عن لجنة الإعلام، اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على هويته الوطنية، وصون مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم المواطنة والاستقرار، والانطلاق نحو مستقبل أكثر أمنًا وتنمية وازدهارًا.

كما أعرب مجلس كنائس مصر عن تقديره للجهود المخلصة التي تُبذل من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه ترسيخ قيم السلام والمحبة والتعايش، والحفاظ على وحدة النسيج الوطني التي تميز مصر عبر تاريخها.

واختتم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويجعلها دائمًا واحةً للسلام والخير، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على الوطن بالخير والتقدم، وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير.