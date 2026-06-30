افتتاح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة برايتون وسط احتفال كنسي كبير| صور

احتفلت إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، أمس، بافتتاح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في مدينة برايتون، حيث صلى نيافة الأنبا أنتوني مطران الإيبارشية القداس الإلهي وشاركه نيافة الأنبا صرابامون مطران عطبرة وأمدرمان وشمال السودان، وعدد من الآباء الكهنة، وسط حضور شعبي كثيف.

يُذكر أنه تم افتتاح الكنيسة يوم أحد الشعانين لهذا العام، وجاء الحفل أمس بعد الانتهاء من التجهيزات المتعددة لتحويل الكنيسة لتصبح على الطابع القبطي.

وتضمن الحفل مسرحية قدمت مراحل الخدمة والجهود التي تم بذلها حتى شراء الكنيسة واستلامها، وتم تخصيص جزء كبير من إيرادات اليوم المفتوح لمساعدة إخوتنا بالسودان.

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية على الشعب، والتقاط الصور التذكارية.