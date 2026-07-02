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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا إيلاريون يترأس قداس عيد الأنبا موسى ويرسم 18 من أبناء الكنيسة شمامسة

الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة القديس القوي الأنبا موسى والشهيد أبسخيرون القليني بحوشة ٦، مركز أبو المطامير، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

عقب انتهاء صلاة القداس، طيب نيافته والآباء الكهنة رفات القديس القوي الأنبا موسى المودوعة بالكنيسة، كما استمع نيافته لكورال التربية الكنسية، الذي قدم مجموعة من الترانيم الروحية.

جاء ذلك في إطار احتفالات الكنيسة بعيد شفيعها القديس القوي الأنبا موسى، والذي تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد استشهاده أمس.

القداس إيبارشية البحيرة الكنيسة الأنبا إيلاريون الأنبا موسى

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