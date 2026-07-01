البابا تواضروس: تحية لأرواح الشهداء.. ونصلي أن يحفظ الله مصر من كل شر

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مستهل عظته الأسبوعية، عن ذكرى ثورة 30 يونيو، مقدمًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري بهذه المناسبة، ومؤكدًا أن الثورة أنقذت الوطن من مصير مجهول.

كما وجّه قداسته تحية إلى أرواح الشهداء الأبطال وكل المصابين، قائلًا: “تحية لأرواح الشهداء الأبطال وكل المصابين، نصلى أن يحفظ الله بلادنا مصر من كل شر وشبه شر ويعطينا نعمة السلام الدائم.”

وأضاف: "نفرح أن نتذكر هذه الأيام في 2013، ورغم الآلام والأتعاب التي كانت فيها إلا أن الله أنقذنا من شرور كثيرة."