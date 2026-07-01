البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير مجهول ومصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، للرئيس والقوات المسلحة والشرطة وللشعب المصري.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بخورشيد بالإسكندرية.

وقال قداسة البابا في تهنئته: "نشكر الله أننا في زمن جميل وأننا نحتفل فى هذه الأيام بثورة 30 يونيو، نهنئ أنفسنا ونهنئ السيد الرئيس، كما نهنئ كل المصريين وقيادات الجيش والشرطة وكل من تعب ليحفظ هذا الوطن."

وأضاف: "لقد أنقذت هذه الثورة الوطن من مصير مجهول، والسيد الرئيس يقول دائمًا أن يد الله هى التي تعمل مع المسؤولين."

واستكمل: "تحية لأرواح الشهداء الأبطال وكل المصابين، نصلى أن يحفظ الله بلادنا مصر من كل شر وشبه شر ويعطينا نعمة السلام الدائم."

قائد حكيم

وأشار إلى أن محمد علي والي مصر في بداية القرن التاسع عشر، أقام نهضة كبيرة في مصر، لافتًا إلى أنه من نعم الله علينا في هذا الزمن أن يكون لدينا قائد حكيم استطاع مع كل المسؤولين أن يعمل نهضة كبيرة فى البلاد.

وأكد: "لقد حدث تطوير كبير فى مناطق كثيرة فى كل البلاد، نحن محظوظون أننا نوجد فى هذا الزمن. نشكر كل المسؤولين، مصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها."

واختتم: "نفرح أن نتذكر هذه الأيام في 2013، ورغم الآلام والأتعاب التى كانت فيها إلا أن الله أنقذنا من شرور كثيرة."