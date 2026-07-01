البابا تواضروس يستقبل وفد الهيئة العليا لمؤسسات راهبات "الميردي ديو" بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة العليا لمؤسسات راهبات "الميردي ديو" بالإسكندرية.

وتعرف قداسته خلال اللقاء على تاريخ خدمة رهبنة الميردي ديو، حيث شرح أعضاء الوفد أنها بدأت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، بهدف رعاية الأيتام، ثم انتشرت بعدها في لبنان ومصر، واتسع مجال الخدمة ليشمل التعليم وتوجد لهم مدرستان في القاهرة والإسكندرية.



وتكون الوفد من كل من سير أنطوانيت فيلين الأمين العام لراهبات الميردي ديو على المستوى العالمي ونائب رئيس الهيئة العليا لمؤسسات الميردي ديو. سير ماري بير رئيسة دير راهبات الميردي ديو بالإسكندرية. وسير إيلين وكيلة مدارس الميردي ديو بمصر، والمستشار صبري عبد الحميد المستشار القانوني للميردي ديو. والدكتور نسيم جورج المستشار التعليمي للهيئة العليا لمؤسسات الميردي ديو.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.