البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء وأبي سيفين بخورشيد

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بخورشيد بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

العظة الأسبوعية

ومن المقرر أن تُبث العظة مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: Aghapy TV، CTV، ME Sat، Logos TV، وقناة COC، إلى جانب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني من أبرز اللقاءات الرعوية والتعليمية التي ينتظرها الأقباط أسبوعيًا، إذ تتناول موضوعات روحية وكتابية وتربوية، وتقدم رسائل رعوية تسهم في تعميق الإيمان وبناء الحياة المسيحية، ويتابعها أبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها.