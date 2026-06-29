البابا تواضروس يطيب جسدي القديسين الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس بدير البراموس| صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدير بعيد قديسيه القوي الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس الملقب بـ "قس برية شيهيت" اللذين تحتفل الكنيسة بعيدهما بعد غدٍ الأربعاء.

ووصل قداسته إلى الدير مساء اليوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس الدير، وعدد من الآباء الأساقفة ومجمع الآباء الرهبان، حيث توجه إلى الكنيسة الأثرية وصلى صلاة الشكر، ثم طيب الأنبوبتين اللتين تحوي جسدي القديسين المحتفل بهما، بمشاركة الآباء الأساقفة الحاضرين.

وكانت لقداسته جلسة مع الآباء الأساقفة ومجمع الرهبان ألقى خلالها كلمة روحية مناسبة.