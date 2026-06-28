قداسة البابا تواضروس يلتقي قيادات ملتقى التوظيف

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، ومعه مجموعة من خدام الأسقفية، ووفد من مبادرة "بصمة شباب مصر" إلى جانب فريق خدام كنيسة السيدة العذراء بالزمالك، الذين شاركوا في ملتقى التوظيف الذي أُقيم بالكاتدرائية المرقسية يوم السبت ٢٠ يونيو الجاري.

أعرب الوفد عن تقديره لدعم قداسة البابا المستمر للمبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تمكين الشباب ومساندتهم في مواجهة تحديات سوق العمل، مؤكدين أن ملتقى التوظيف شهد حضور كبير ومؤثر من قبل الشباب والشركات والمؤسسات المشاركة.

ومن جانبه، أشاد قداسة البابا بالجهود التي بُذلت في تنظيم الملتقى، مثمنًا روح التعاون والعمل المشترك بين وأسقفية الخدمات، ومبادرة بصمة شباب مصر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الكنيسة في خدمة المجتمع ودعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يساهم في بناء الإنسان وخدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التعاون من أجل تقديم المزيد من المبادرات التنموية والخدمية التي تخدم الشباب والمجتمع.

حضر اللقاء من قيادات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، والراهب القس لعازر المحرقى استشاري تطوير البرامج والدكتورة غادة برسوم نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر اللقاء الدكتور كيرلس سمير رئيس مجلس أمناء "بصمة شباب مصر".