البابا تواضروس يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات وصناع الخير

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والتي جرت في المقر البابوي بالقاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك في العمل التنموي والخدمي، بين أسقفية الخدمات و "صناع الخير" اللذان يعدا من ضمن أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من رسالة المحبة والخدمة التي تتبناها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسسات المجتمع المدني.

أهمية الشراكة والتكامل

وأكد الجانبان أهمية الشراكة والتكامل بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمؤسسات التنموية بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في خدمة المجتمع المصري.

حضر اللقاء من أسقفية الخدمات نيافة انبا يوليوس اسقف الخدمات العامة والاجتماعية والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والقس انطونيوس صبحى استشاري تطوير برامج بالأسقفية والدكتورة غادة برسوم نائب رئيس مجلس أسقفية الخدمات والقيادات التنفيذية بالأسقفية.



ومن مؤسسة صناع الخير للتنمية، حضر الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء والدكتورة رانيا علوان، والدكتورة كورين شنودة عضوا مجلس الأمناء والدكتور هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة.