تامر هجرس يكشف تفاصيل شخصية «نزار باشا».. إشادة بحماس أبطال «محمود التاني»

تحدث الفنان تامر هجرس عن تجربته في فيلم «محمود التاني»، كاشفًا عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث، وهي شخصية «نزار باشا»، التي وصفها بأنها مختلفة وتحمل مزيجًا من الأناقة والكوميديا والمواقف غير المتوقعة.

الطابع الكوميدي والحضور

وأوضح هجرس أن ما جذبه إلى الشخصية هو طريقة كتابتها، معتبرًا أنها تمنحه مساحة لتقديم أداء يجمع بين الطابع الكوميدي والحضور اللافت، إلى جانب التفاعل مع الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

روح الشباب الموجودة

وأعرب الفنان عن سعادته بخوض التجربة إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، وعلى رأسهم أحمد غزي وكزبرة، مشيدًا بالطاقة والحماس اللذين يسيطران على أجواء التصوير، ومؤكدًا أن روح الشباب الموجودة داخل فريق العمل تنعكس بشكل إيجابي على النتيجة النهائية.

عفوية عن تجربة عاطفية

وخلال الحوار، استعاد هجرس عددًا من ذكرياته من فترة الدراسة الجامعية، وتحدث بعفوية عن تجربة عاطفية مر بها خلال تلك المرحلة، في جانب مختلف عن حديثه حول العمل السينمائي.

كما وجه تامر هجرس الشكر إلى المخرج عبد العزيز النجار والمنتج طارق الجنايني، مشيدًا بالدور الذي قاما به في تهيئة أجواء مناسبة للتصوير والعمل على تجاوز العقبات التي واجهت فريق الفيلم، بما ساهم في توفير بيئة عمل مريحة لجميع المشاركين.