البابا تواضروس يتابع الخدمة القبطية في اليابان باستقبال كاهنها

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص يوئيل الأنبا بيشوي، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليابان.

وخلال اللقاء، قدم القمص يوئيل لقداسة البابا تقريرًا عن سير الخدمة الرعوية والأنشطة الكنسية في اليابان، مستعرضًا أبرز ما تحقق من جهود خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات التي تواجه الخدمة هناك.

ويأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة التي يوليها قداسة البابا تواضروس الثاني لخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج، وحرصه على دعم الكهنة والاطمئنان على أوضاع الخدمة في مختلف الإيبارشيات والكنائس حول العالم.