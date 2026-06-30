البابا تواضروس يلتقي المجموعة السابعة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الثلاثاء، مع مجموعة جديدة من ممثلي عدد من المعاهد الكنسية والكليات الإكليريكية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يأتي هذا اللقاء وهو السابع ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية، وخلاله

تم التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في اللقاء وفود من كل من كلية الكرسي الأورشليمي اللاهوتية، الكلية اللاهوتية ببورسعيد، الكلية اللاهوتية بمطروح، معهد الليتورجيا بإخميم، معهد العهد الجديد بسمالوط.

حضر اللقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.