البابا تواضروس: لدينا قائد حكيم استطاع مع كل المسؤولين أن يعمل نهضة كبيرة في البلاد

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية عظته الأسبوعية التي عقدت، مساء اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بخورشيد بالإسكندرية، إن من نعم الله على مصر في هذا الزمن أن يكون لديها "قائد حكيم استطاع مع كل المسؤولين أن يعمل نهضة كبيرة في البلاد".

وأضاف قداسته: "لقد حدث تطوير كبير في مناطق كثيرة في كل البلاد، نحن محظوظون أننا نوجد في هذا الزمن. نشكر كل المسؤولين، مصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها"، مؤكدًا أن المصريين يفرحون بتذكر أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وأن الله أنقذ الوطن من شرور كثيرة رغم الآلام والأتعاب التي صاحبت تلك الفترة.