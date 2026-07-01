من "الأنبا موسى الأسود" إلى "يوسف الصديق".. كيف يغيرنا الثبات الروحي؟.. البابا تواضروس يجيب

واصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سلسلة "قوانين روحية للحياة"، متناولًا في عظته الأسبوعية "قانون الثبات"، موضحًا أن الثبات في المسيح هو أساس الحياة الروحية، مستشهدًا بقول السيد المسيح: "اثبتوا فيَّ وأنا فيكم"، ومؤكدًا أن الغصن لا يأتي بثمر ما لم يثبت في الكرمة، وأن الثبات في المسيح يقود إلى حياة مثمرة وراسخة.

قانون الثبات

وأوضح قداسته أن للثبات في المسيح أربعة أسرار، هي: الحياة، والنصرة، والتغيير، والثمر، مشيرًا إلى أن يوسف الصديق يُعد نموذجًا لسر النصرة، إذ تحولت ضيقاته إلى مجد حتى صار الرجل الأول في بيت فرعون، بينما يمثل القديس الأنبا موسى الأسود مثالًا حيًا لسر التغيير، حيث إن الارتباط الوثيق بالله يحول الكراهية إلى محبة، والقلق إلى سلام، والعنف إلى وداعة.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الثبات في المسيح يتحقق من خلال أربع وسائل رئيسية، هي: قراءة الإنجيل وحفظ كلمة الله، والصلاة الدائمة من القلب، والارتباط بالأسرار المقدسة، وممارسة المحبة والغفران، مؤكدًا أن الإنسان الثابت في المسيح يأتي بثمر كثير، وتنعكس بركة هذا الثبات على حياته وأسرته وخدمته.