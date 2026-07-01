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4 أسرار و4 وسائل.. روشتة روحية متكاملة من البابا تواضروس للثبات في المسيح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 أسرار و4 وسائل.. روشتة روحية متكاملة من البابا تواضروس للثبات في المسيح

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية، أن صوم الرسل هو "صوم الخدمة والمسؤولية"، مستكملًا سلسلة "قوانين روحية للحياة" من خلال الحديث عن "قانون الثبات"، مستشهدًا بقول السيد المسيح: "اثبتوا فيَّ وأنا فيكم"، موضحًا أن الثبات في المسيح هو الطريق إلى الحياة الروحية المثمرة، كما أن الغصن لا يأتي بثمر ما لم يثبت في الكرمة.

الثبات في المسيح 

وأوضح قداسته أن للثبات في المسيح أربعة أسرار هي: سر الحياة، وسر النصرة، وسر التغيير، وسر الثمر، مشيرًا إلى أن بطرس الرسول استطاع السير على الماء ما دامت عيناه ثابتتين على المسيح، وأن يوسف الصديق صار الرجل الأول في بيت فرعون لأن الضيقات في المسيح تتحول إلى مجد ونصرة.

وأضاف البابا أن القديس الأنبا موسى الأسود يقدم نموذجًا حيًا لسر التغيير، لأن الثبات في المسيح يبدل الإنسان من الداخل، قائلًا إن المسيح يغير "الكراهية إلى محبة، والقلق إلى سلام وهدوء، والعنف والخشونة إلى وداعة كاملة"، مؤكدًا أن الارتباط المستمر بالله هو سر هذا التحول.

وأشار قداسته إلى أن الثبات في المسيح يتحقق عبر أربع وسائل رئيسية، هي: الإنجيل، وروح الصلاة، والارتباط بالأسرار المقدسة، وممارسة المحبة، مؤكدًا أن كلمة الله هي أهم وسائل الثبات، وأن الصلاة الدائمة والأسرار الكنسية والمحبة والغفران تجعل الإنسان ثابتًا في المسيح، فيأتي بثمر كثير في حياته وأسرته وخدمته.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني صوم الرسل الأنبا موسى الأسود المسيح

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