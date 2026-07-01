الأنبا بافلي: تلاحم المؤسسات في ثورة 30 يونيو أنقذ مصر من سيناريوهات صعبة

أكد نيافة الأنبا باڤلي أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، خلال استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة أبو سيفين في خورشيد، أن زيارة البابا للمناطق البسيطة تمثل دعمًا كبيرًا للخدمة، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير محور المحمودية، ومعتبرًا ثورة 30 يونيو نقطة تحول أنقذت مصر من مصير مجهول.

لحظة فارقة في تاريخ مصر

وأضاف الأنبا بافلي في كلمته أمام البابا تواضروس، أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر، حيث «أنقذت البلاد من سيناريوهات صعبة»، مشددًا على أن تلاحم مؤسسات الدولة، بما فيها القيادة السياسية والجيش والشرطة والأزهر والكنيسة، ساهم في استعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن أبناء المنطقة يعبرون عن امتنانهم لهذه الزيارة، مؤكدًا أن حضور البابا تواضروس إلى العزب والقرى البسيطة «رفع رؤوس الجميع وأعطى دفعة قوية للخدمة».