نقل الأنبا إيلاريون إلى المستشفى إثر أزمة قلبية.. ومحافظ البحر الأحمر يطمئن على حالته | صور

تعرّض نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، أمس لأزمة قلبية أثناء توجهه لحضور القداس الإلهي، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لإيبارشية البحر الأحمر، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى الجونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وصوله إلى المستشفى، أجرى الفريق الطبي جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، ويخضع نيافته حاليًا للرعاية الطبية، فيما أكدت الإيبارشية أن حالته الصحية مستقرة.

وفي لفتة إنسانية، حرص الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على زيارة نيافة الأنبا إيلاريون بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة تطورات وضعه، متمنيًا له الشفاء العاجل.