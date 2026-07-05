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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقل الأنبا إيلاريون إلى المستشفى إثر أزمة قلبية.. ومحافظ البحر الأحمر يطمئن على حالته | صور

الأنبا إيلاريون ومحافظ البحر الاحمر
الأنبا إيلاريون ومحافظ البحر الاحمر
ميرنا رزق

تعرّض نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، أمس لأزمة قلبية أثناء توجهه لحضور القداس الإلهي، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لإيبارشية البحر الأحمر، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى الجونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وصوله إلى المستشفى، أجرى الفريق الطبي جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، ويخضع نيافته حاليًا للرعاية الطبية، فيما أكدت الإيبارشية أن حالته الصحية مستقرة.

وفي لفتة إنسانية، حرص الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على زيارة نيافة الأنبا إيلاريون بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة تطورات وضعه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

الأنبا إيلاريون القداس إيبارشية البحر الأحمر القداس الإلهي أسقف البحر الأحمر

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