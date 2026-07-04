رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم

وجه رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ورئيس الكنيسة الأسقفية في مصر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الشعب المصري، الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، بمناسبة الفوز المستحق على منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، في إنجاز تاريخي يُحقق للمرة الأولى في تاريخ المنتخب المصري.

وأشاد رئيس الأساقفة بالأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المنتخب، والذي عكس روح الإصرار والانتماء والعمل الجماعي، وأسعد قلوب ملايين المصريين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الرياضي يمثل مصدر فخر لكل أبناء الوطن.