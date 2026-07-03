لفتة إنسانية بالمقر البابوي.. البابا تواضروس يوقع على قميصي «صلاح ومرموش» ويوجه رسالة خاصة لطفلين

نشرت قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (COC)، مقطع فيديو يوثق استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لعدد من الأسر في مكتبه بالمقر البابوي بالإسكندرية.

وشهد الفيديو لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث لبّى قداسة البابا طلب طفلين كانا برفقة أسرتهما، ووقّع لهما على قميصي منتخب مصر، أحدهما يحمل اسم النجم محمد صلاح، والآخر يحمل اسم عمر مرموش.

وبعد التوقيع، التقط البابا تواضروس صورة تذكارية مع الأسرة، وحرص على تشجيع الطفلين على مساندة منتخب مصر بقوة، مطالبًا إياهما بالصلاة من أجل لاعبي المنتخب في رحلتهم الوطنية لتمثيل مصر.

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ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية من الإسكندرية، أن متابعة منتخب مصر في كأس العالم لا تقتصر على التشجيع الرياضي فقط، بل تحمل أيضًا معاني إنسانية وروحية، تعكس قيمة "حياة الشركة" والتكاتف بين أبناء الوطن.

وقال البابا حينها: «كلنا تقريبًا بنتابع ماتشات كأس العالم، ونسأل نفسنا: هل بنصلي لمنتخبنا ونشجعه بجد؟»، مؤكدًا أهمية الوقوف خلف المنتخب الوطني وتشجيعه، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في بداية مشواره، مشيرًا إلى أن تفاعل الجماهير مع المباريات يعكس روح المشاركة والانتماء.