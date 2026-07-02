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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دير الأنبا بيشوي يعلن الاعتذار عن استقبال الزائرين يومي 7 و14 يوليو

دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون
دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون
ميرنا رزق

أعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اعتذاره عن استقبال الزائرين، سواء الأفراد أو الرحلات أو طالبي الخلوة الروحية، وذلك خلال يومي الثلاثاء 7 يوليو الجاري، والثلاثاء التالي له الموافق 14 يوليو.

وأوضح الدير، في تنويه رسمي صادر عن الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير، أن قرار الاعتذار يشمل جميع الزيارات دون استثناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بما جاء في التنويه، وعدم توقع قبول أي استثناءات خلال هذين اليومين.

وأشار الدير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل داخل الدير خلال الموعدين المحددين، مؤكدًا أن الاعتذار يقتصر على يومي 7 و14 يوليو فقط، على أن تعود الزيارات وفق النظام المعتاد بعد ذلك.

واختتم الدير تنويهه بتوجيه الشكر للجميع على تفهمهم وتعاونهم، متمنيًا للجميع الخير والسلام.

دير القديس الأنبا بيشوي دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الدير الخلوة الروحية

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