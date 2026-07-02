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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولةِ الاحتفالية لأبناء وبنات كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بميلانو

قداس المناولة الإحتفالية
قداس المناولة الإحتفالية
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي، بميلانو.

قداس المناولة الاحتفالية 

كذلك، منح صاحب الغبطة درجة المرتل لعدد من الشمامسة، وذلك لأول مرة بالرعية، كما احتفل الأب البطريرك أيضًا باليوبيل الفضي لأسرتين من أبناء الكنيسة.

شارك في الصلاة الأب يؤانس مسعود، راعي الكنيسة، والأب جوزبي كومو، الوكيل الأسقفي للكنيسة الإيطالية، والأب ألبرتو، مسؤول الجاليات الأجنبية، والأب صامويل، مساعد الراعي.

وخلال كلمة العظة، عبر أبينا البطريرك عن سعادته بالكنيسة الجديدة، مثنيًا على جميع المجهودات المبذولة من قِبل الكنيسة، والخدام، من أجل تنشئة أبنائها، مختتمًا الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية مع المحتفى بهم.

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى بطريرك الأقباط الكاثوليك، المجلس الرعوي للكنيسة، حيث قدم كل عضو فيه نبذة تعريفية حول أنشطة الرعية، معبرين عن سعادتهم بزيارة غبطة أبينا البطريرك لهم، والمتابعة معهم، وتشجيعهم طوال الوقت، كما قدم الأب يوأنس شكره وتقديره، لزيارة صاحب الغبطة الأبوية، وترأسه للاحتفال، مؤكدًا أهمية هذا الحدث للكنيسة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية الكنيسة

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