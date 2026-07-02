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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البابا تواضروس يكرم قيادات مستقبل وطن بالإسكندرية لدورهم المجتمعي

وفد مستقبل وطن بكنيسة خورشيد
وفد مستقبل وطن بكنيسة خورشيد
أحمد بسيوني

شارك وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد، أمين المحافظة، والنائب أحمد رأفت، أمين التنظيم بالمحافظة، في حضور العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي أقيمت بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا هرمينا السائح بمنطقة خورشيد.

تكريم قيادات مستقبل وطن بالإسكندرية

وذكر الحزب في بيان اليوم الخميس، أن البابا تواضروس الثاني، كرم النائب أحمد عبدالمجيد، أمين المحافظة، والنائب أحمد رأفت، أمين تنظيم بالإسكندرية، والنائب رمضان بطيئة، والأمين المساعد للحزب بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع، ودعمهم المستمر للمبادرات المجتمعية والوطنية بمحافظة الإسكندرية.

وأكد النائب أحمد عبدالمجيد، عضو مجلس النواب أمين محافظة الإسكندرية، أن هذا التكريم يمثل وسامًا يعتز به، ويعكس عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يضع ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك على رأس أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن وحدة النسيج الوطني هي الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وتحقيق التنمية.

من جانبه، أعرب النائب أحمد رأفت، عضو مجلس النواب أمين التنظيم بمحافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني على حفاوة الاستقبال والتكريم، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تجسد روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، وتعكس الصورة الحقيقية لمصر التي تجمع جميع أبنائها تحت راية واحدة، مشددًا على استمرار الحزب في أداء دوره المجتمعي والوطني بما يخدم المواطنين.

كما أعرب النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للحزب، عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن وحدة أبناء الوطن والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وموجهًا الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على هذه اللفتة الكريمة، ومتمنيًا دوام المحبة والسلام لمصر وشعبها.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة» تحت عنوان «قانون الثبات»، كما صلى صلوات العشية بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وسط استقبال حافل من أبناء الكنيسة وأهالي المنطقة.

وشهدت الزيارة حضور أحمد رزق الحكيم، أمين قسم المنتزه أول، وشحاتة شاهين، أمين قسم المنتزه ثالث، وأيمن حسن، أمين التنظيم بالقسم، وسامح منير، الأمين المساعد بالقسم.

الإسكندرية وفد مستقبل وطن أحمد عبدالمجيد أحمد رأفت العظة الأسبوعية

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