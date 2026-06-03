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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحطم سيارة ربع نقل.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها

عربة ربع نقل
عربة ربع نقل
معتز الخصوصي

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن واقعة اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا وهو مغلق، ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من العربة نتيجة اصطدامها بأحد القطارات العابرة للمزلقان المغلق، ما عرض حياة سائق العربة والمواطنين لخطر الموت، وتعرضه لغرامات مالية بقيمة ما تم إتلافه من مهمات السكة الحديد المملوكة للدولة نتيجة لهذا السلوك السلبي غير المسؤول.

اقتحام مزلقان ميت حلفا المغلق كاد يتسبب في كارثة جديدة

وأكدت وزارة النقل في بيانها، أنه على الرغم من الحملات الإعلامية المتكررة التي تم إطلاقها عبر كافة وسائل الإعلام للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية والتي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمناشدات المستمرة للمواطنين بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب أضرارًا جسيمة لمرافق السكك الحديدية، إلا أن البعض ما زال يرتكب هذه السلوكيات السلبية.

وتؤكد الوزارة ، على شجب هذه السلوكيات السلبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وتناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر عند العبور، والالتزام بالعبور بعد مرور القطار وإعادة فتح المزلقان، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة. 

وزارة النقل عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا السكة الحديد السلوكيات السلبية

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