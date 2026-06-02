لتطوير النقل الجماعي.. إطلاق خط سريع جديد لربط شرق وغرب الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية عن تشغيل خط سريع جديد (نصف دولي)، يربط بين مناطق الفلكي – السيوف – الطريق السريع – الهانوفيل (مساكن الصينية)، مرورًا بمنطقة وادي القمر، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بكفاءة منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدء التشغيل التجريبي للخط بعدد 3 أتوبيسات

وفي هذا السياق؛ أكد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للخط بعدد 3 أتوبيسات، على أن تتم زيادتها لتصل إلى 6 أتوبيسات، وفقًا لمعدلات الإقبال وحجم الطلب، مع تحديد زمن تقاطر يتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، بما يضمن انتظام الخدمة وتقديم مستوى يليق بالمواطن السكندري.



وأوضح اللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن هذا التشغيل يأتي ضمن مرحلة تجريبية يتم خلالها تقييم كفاءة الخط ومعدلات التشغيل الفعلية، تمهيدًا لاعتماده بشكل دائم، وفقًا لمؤشرات الاستخدام واحتياجات الركاب.

ويأتي ذلك في إطار رؤية محافظة الإسكندرية لتنفيذ خطط التطوير والتحديث المستمر لشبكة النقل الجماعي، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الخدمة، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والتوسع السكاني بالمحافظة.