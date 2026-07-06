قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 صواريخ باليستية تضرب كييف.. قتـ.لى ومصابين وزيلينسكي يلوح باستهداف منشأة نفطية في بيلاروسيا
تفاصيل سعر الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026
ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3342 قتـ.يلا
الأحوال الجوية تربك استعدادات الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم
كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
موسكو: الناتو ماض في نهجه العدائي ولا مؤشرات على تغيير موقفه من روسيا
ذروة الصيف.. الرطوبة تتجاوز 80% في القاهرة والحرارة تصل لـ 43 بالصعيد
سعر أغلي عيار ذهب في الصاغة الآن
بقوة تقارب 470 حصانًا.. مواصفات بي إم دبليو iX3 موديل 2026
4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية.. الرواتب تصل لـ35 ألف جنيه قدم الآن
اليمن.. توجيهات رئاسية برفع التأهب العسكري عقب هجوم حوثي على الساحل الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تعبر المكسيك إلى ربع نهائي كأس العالم

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
رباب الهواري

حجز منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الإثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدفين متتاليين عن طريق جود بيلينجهام، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن يعود بعد دقيقتين فقط ويضيف الهدف الثاني، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

المكسيك تقلص الفارق قبل الاستراحة

رفض منتخب المكسيك الاستسلام، ونجح في العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل كينيونيس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية والأربعين، ليمنح جماهيره الأمل في إمكانية تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.

أحداث مثيرة في الشوط الثاني

ازدادت المباراة إثارة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تعرض مدافع منتخب إنجلترا كوانساه للطرد في الدقيقة الثالثة والخمسين، ليكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، حصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء في الدقيقة الستين، نجح هاري كين في تحويلها إلى الهدف الثالث، ليعيد فارق الهدفين من جديد.

ولم يتوقف المنتخب المكسيكي عن محاولاته، حيث حصل بدوره على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والستين، نفذها خيمينيز بنجاح مسجلًا الهدف الثاني، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

موعد مرتقب أمام النرويج

حافظ منتخب إنجلترا على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما قدم مباراة قوية رغم النقص العددي في الشوط الثاني.

ويضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مرتقبًا مع منتخب النرويج في الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الطرفان إلى مواصلة المشوار والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي

منتخب انجلترا منتخب المكسيك كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

أسعار الطماطم

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الطماطم بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

مجلس الشيوخ

حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

مباراة مصر والأرجنتين

قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

ميسي

هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

لما جبريل: حسام حسن قدم نموذجا مميزا في القيادة الفنية لمنتخب مصر

منتخب مصر

وزير الرياضة: روح قوية داخل منتخب مصر.. والإنجازات دائما بمدربين وطنيين

أخبار التوك شو

توك شو| التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. وعضو اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من رفع حسام حسن علم فلسطين

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد