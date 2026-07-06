إنجلترا تعبر المكسيك إلى ربع نهائي كأس العالم

حجز منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الإثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدفين متتاليين عن طريق جود بيلينجهام، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن يعود بعد دقيقتين فقط ويضيف الهدف الثاني، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

المكسيك تقلص الفارق قبل الاستراحة

رفض منتخب المكسيك الاستسلام، ونجح في العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل كينيونيس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية والأربعين، ليمنح جماهيره الأمل في إمكانية تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.

أحداث مثيرة في الشوط الثاني

ازدادت المباراة إثارة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تعرض مدافع منتخب إنجلترا كوانساه للطرد في الدقيقة الثالثة والخمسين، ليكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، حصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء في الدقيقة الستين، نجح هاري كين في تحويلها إلى الهدف الثالث، ليعيد فارق الهدفين من جديد.

ولم يتوقف المنتخب المكسيكي عن محاولاته، حيث حصل بدوره على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والستين، نفذها خيمينيز بنجاح مسجلًا الهدف الثاني، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

موعد مرتقب أمام النرويج

حافظ منتخب إنجلترا على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما قدم مباراة قوية رغم النقص العددي في الشوط الثاني.

ويضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مرتقبًا مع منتخب النرويج في الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الطرفان إلى مواصلة المشوار والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي