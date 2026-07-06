هاري كين يعزز تقدم إنجلترا بالهدف الثالث أمام المكسيك في كأس العالم

واصل منتخب إنجلترا تفوقه على نظيره المكسيكي بعدما نجح المهاجم هاري كين في تسجيل الهدف الثالث لفريقه خلال المواجهة المقامة فجر اليوم الإثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة الستين من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة ويقربه خطوة إضافية من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما قدم المنتخب الإنجليزي أداءً قويًا رغم النقص العددي الذي تعرض له في الشوط الثاني.

وكان جود بيلينجهام قد وضع إنجلترا في المقدمة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، مستغلًا السيطرة الإنجليزية على مجريات المباراة وفاعلية الفريق الهجومية.

في المقابل، تمكن منتخب المكسيك من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أحرز جوليان كينيونيس هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الثانية والأربعين، ليمنح أصحاب الأرض الأمل في العودة إلى أجواء اللقاء.

وشهدت المباراة تطورًا مهمًا في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدافع منتخب إنجلترا كوانساه، ليكمل المنتخب الإنجليزي المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدمه عبر هاري كين من علامة الجزاء.

واعتمد منتخب إنجلترا في بداية المباراة على جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه كل من نيكو أوريلي، وإزري كونسا، ومارك جيهي، وكوانساه في الدفاع، بينما ضم خط الوسط جود بيلينجهام، وديكلان رايس، وإليوت أندرسن، وفي الهجوم لعب أنتوني جوردون، وهاري كين، وبوكايو ساكا.

في المقابل، بدأ منتخب المكسيك المباراة بتشكيل ضم خوسي رانجيل في حراسة المرمى، وأمامه خيسوس جالاردو، وسيزار مونتيس، وجون فاسكيز، وخورخي إدواردو سانشيز، وفي الوسط لويس رومو، وجيلبرتو مورا، وإريك ليرة، بينما قاد الهجوم الثلاثي جوليان كينيونيس، وراؤول خيمينيز، وروبرتو ألفارادو