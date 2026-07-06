أحمد حسن يكشف مصير حسام عبد المجيد حال رحيله عن الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير نجم الاعب حسام عبد المجيد ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب أحمد حسن: مصدر مقرب من اللاعب .. حسام عبد المجيد لن يلعب في الدوري المصري حال رحيله عن الزمالك وسيرحل للاحتراف فقط.



دخل المدافع الدولي حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، دائرة اهتمام عدد من أندية دوري أدنوك الإماراتي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الخليج الرياضي" الإماراتية أن أكثر من نادٍ أبدى اهتمامه بضم المدافع المصري، في ظل المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية مع الزمالك والمنتخب الوطني، مشيرة إلى أن أحد الأندية وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، في ظل رغبة الأندية الإماراتية في حسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام أندية دوري أدنوك بحسام عبدالمجيد بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع الزمالك، إلى جانب ظهوره المميز بقميص منتخب مصر، ليصبح أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة.

وكان حسام عبد المجيد قد تعرض لإصابة في الوجه أسفل العين خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعد دقائق من دخوله بديلًا أمام نيوزيلندا، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في مواجهة إيران ضمن منافسات دور المجموعات.